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Общество

14:19

Россельхознадзор призвал к осторожности в Юго-Восточной Азии из-за пневмонии

общество

Фото: ТАСС/Zuma

Россельхознадзор призвал российских туристов избегать контактов с животными в странах Юго-Восточной Азии из-за пневмонии, вызванной новым видом коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там уточнили, что все заболевшие посещали или работали на продовольственном рынке города Ухань. Там продают морепродукты, а также мясо других животных, в том числе птиц, кроликов и змей.

Специалисты предупреждают о возможном риске того, что источником возбудителя могут быть животные. По данным Россельхознадзора, сейчас источник возбудителя остается неизвестным.

31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV.

Согласно сведениям на 18 января, общее число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 45 человек. Зафиксировано два летальных исхода.

В Ухань прибыли эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая для наблюдения за вирусом. Больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают сложности с дыханием.

В московских аэропортах проверяют прилетевших из Китая пассажиров. Столичные эксперты отмечают, что инфекция может выбраться за пределы страны. При малейшем подозрении на заражение прибывших из Китая госпитализируют.

Пассажиров московских аэропортов проверяют тепловизорами из-за нового типа коронавируса

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