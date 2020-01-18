Россельхознадзор призвал к осторожности в Юго-Восточной Азии из-за пневмонии

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Россельхознадзор призвал российских туристов избегать контактов с животными в странах Юго-Восточной Азии из-за пневмонии, вызванной новым видом коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Там уточнили, что все заболевшие посещали или работали на продовольственном рынке города Ухань. Там продают морепродукты, а также мясо других животных, в том числе птиц, кроликов и змей.

Специалисты предупреждают о возможном риске того, что источником возбудителя могут быть животные. По данным Россельхознадзора, сейчас источник возбудителя остается неизвестным.

31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV.

Согласно сведениям на 18 января, общее число инфицированных пневмонией нового типа в Китае возросло до 45 человек. Зафиксировано два летальных исхода.

В Ухань прибыли эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая для наблюдения за вирусом. Больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают сложности с дыханием.

В московских аэропортах проверяют прилетевших из Китая пассажиров. Столичные эксперты отмечают, что инфекция может выбраться за пределы страны. При малейшем подозрении на заражение прибывших из Китая госпитализируют.