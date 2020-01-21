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В мире

21 января, 23:48

Новый коронавирус впервые диагностировали на территории США

происшествия за рубежом

Фото: EPA/TASS/PETER FOLEY

На территории США впервые диагностировали новый тип коронавируса, вспышка которого ранее была зафиксирована в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что заболевший гражданин прибыл в Соединенные Штаты из КНР.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, коронавирус был зафиксирован в Сиэтле штата Вашингтон. Сообщается, что это первый случай выявления нового типа заболевания на американской территории.

Ранее стало известно, что в Китае от коронавируса умерли уже 6 заболевших. При этом общее число зараженных новым типом вируса возросло почти до 300 человек.

В связи с этим в аэропорту Шереметьево усилили санитарно-эпидемиологический контроль. В частности, на первом этапе диагностики пассажиров оценивают с помощью тепловизоров.

Число заболевших от коронавируса в Китае выросло почти до 300

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