В Шереметьево усилили санитарно-эпидемиологический контроль

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Санитарно-эпидемиологический контроль усилили на рейсах из Китая в московском аэропорту Шереметьево. Причиной данных мер стала потенциальная угроза из-за скорости распространения в КНР коронавирусной инфекции, как сообщает РИА Новости.

"На санитарно-карантинный пункт Роспотребнадзора в международном аэропорту Шереметьево оперативно поступает актуальная информация об обстановке в эпидемиологически неблагополучных, по данным ВОЗ, странах. В связи с объявленной опасностью распространения коронавирусной инфекции санитарный контроль рейсов из Китая усилен", – объявили в пресс-службе аэропорта.

В конце декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. По данным ученых, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. К 21 января известно о 319 случаях заболевания. Шесть случаев стали смертельными.

В аэропорту Шереметьево для анализа пассажиров из Китая используют переносные и стационарные тепловизоры. Если у человека фиксируют повышенную температуру, к нему срочно вызовут медицинскую бригаду. При наличии симптомов коронавируса пассажира изолируют и направят на обследование.

Результаты проверки свидетельствуют, что заболевшие пассажиры в Россию не прилетали. Тем не менее уже известно о случаях заражения в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая ранее официально подтвердили, что вирус может передаваться между людьми.

Ранее Роспотребнадзор объявил, что специалисты разработали средства для диагностики коронавируса 2019-nCoV. Два независимых метода позволяют обнаружить заболевание на ранних стадиях.

