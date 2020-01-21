Минздрав назвал коронавирус из Китая биологической угрозой для россиян

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Вспышка нового коронавируса в Китае несет биологическую угрозу населению России. Об этом заявил замглавы министерства здравоохранения Сергей Краевой.

Замглавы Минздрава вспомнил седьмую статью Федерального закона, которая посвящена биологическим угрозам и опасностям. Среди опасностей он назвал "изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков". При этом самым активным примером он считает проявление инфекции, которая развивается в Китае, передает РИА Новости.

Из-за вспышки коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Ухань. В ведомстве сообщили, что возможность завоза в Россию коронавируса нельзя исключить полностью. Однако вероятность его распространения по стране оценивается как низкая.

В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся данным вирусом возросло уже до 258 человек, шесть заболевших умерли.

Китайские специалисты уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее. Китайские ученые обещают, что скоро смогут создать вакцину от вируса.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит работу над экспресс-тестом для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV в феврале.

