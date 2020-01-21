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Общество

21 января, 14:47

Россиянам рекомендовали не ездить в Ухань из-за вспышки вируса

общество туризм

Фото: ТАСС/Zuma

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в китайский город Ухань до стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Туристам, выезжающим в Китай, следует заранее планировать свои поездки и соблюдать меры предосторожности.

Ранее в Ухане обнаружили новый тип коронавируса 2019-nCoV. Число погибших от нового коронавируса увеличилось до шести человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что возможность завоза в Россию коронавируса нельзя исключить полностью. Однако вероятность его распространения по стране оценивается как низкая.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России планирует завершить работу над экспресс-тестом для нового типа коронавируса в феврале.

Очаг распространения болезни находится в китайском городе Ухань. Там усилен санитарный контроль. Всем пассажирам, вылетающим из местного аэропорта, проверяют температуру тела.

Случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее. Китайские ученые обещают, что скоро смогут создать вакцину от вируса.

К настоящему времени было зафиксировано два случая, когда люди заразились от членов своих семей. Также известны случаи заражения медицинского персонала. Сейчас речь идет о 14 заболевших медиках.

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