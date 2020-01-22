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Общество

22 января, 14:00

Новый коронавирус не сказался на желании россиян поехать в Китай

общество туризм за рубежом безопасность

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Туристы из России не отказываются от поездок в Китай из-за распространения в стране нового коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко.

"У нас нет данных, что россияне отменяют поездки", – отметил он.

По словам Осауленко, близится Новый год по восточному календарю. В это время традиционно уменьшается количество рейсов, закрываются пограничные полосы, в том числе и российские.

Кроме того, специалист добавил, что ранние бронирования также аннулированы не были.

В конце декабря китайские власти информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV.

Ранее сообщалось о том, что число погибших от нового коронавируса выросло до 9 человек. В большинстве случаев заболевание фиксировалось в Ухани, где началась вспышка.

Известно, что вирус уже распространился за пределы КНР. Случаи заражения были отмечены в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.

Коронавирус, выявленный в Китае, может видоизмениться и распространяться быстрее

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