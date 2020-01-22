Биологическая угроза: опасен ли для России коронавирус из Китая

В связи со вспышкой нового коронавируса в Китае в среду, 22 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации. В его рамках определят, представляет ли происходящее опасность в международном масштабе. По последним данным, жертвами инфекции стали девять человек. Разбираемся, чем опасен новый коронавирус, можно ли ехать в Китай и что делать, чтобы не заразиться.



Угроза из Китая

Фото: AP/Dake Kang

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй произошла вспышка неизвестной пневмонии. Как выяснилось, возбудителем болезни стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. 31 декабря власти города объявили минимум о 27 заболевших. Очагом считают рынок морепродуктов – там заразились первые люди.

Специалистам было известно, что большинство коронавирусов передается от животного к животному или от животных к людям. Однако в январе китайские эксперты пришли к выводу: новая инфекция способна передаваться от человека к человеку. Об этом рассказал глава экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань.





Чжун Наньшань глава экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения В провинции Гуандун было зарегистрировано два случая. Они не ездили в Ухань, но члены их семьи ездили, где заразились новым типом коронавируса.

Количество заболевших коронавирусом нового типа в КНР уже перевалило за 300 человек. По данным китайских властей, на сегодняшний день зарегистрировано 324 случая заражения в 14 провинциях и городах страны. 270 из них было зафиксировано в центральной провинции Хубэй. При этом число жертв инфекции возросло до девяти человек. Кроме того, вирус распространился и за пределы Поднебесной. В частности, зафиксированы случаи в Таиланде, Южной Корее, а также Японии и США.



По своей сути коронавирусы являются группой патогенов. Они могут вызывать как кишечные заболевания, так и респираторные. Свое название получили, поскольку под микроскопом частица вируса напоминает корону. Инфекцией способы заражаться как люди, так и млекопитающие, в том числе кошки и собаки, свиньи, ежи, мыши, а также разные виды птиц. До сих пор было известно всего 6 коронавирусов, которые заражают людей. Два из них вызывают заболевания дыхательных путей и могут закончиться летальным исходом – это коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Еще четыре обычно вызывают симптомы простуды.



Стоит ли россиянам бояться вируса?

В министерстве здравоохранения России заявили, что новый тип коронавируса представляет биологическую угрозу для россиян. В свою очередь, в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что из-за сложившейся ситуации в КНР российские власти усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу. В том числе это касается рейсов из КНР, прибывающих в столичный аэропорт Шереметьево.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ Правительством в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в Китае заболевания новым коронавирусом, организованы и проводятся все необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья наших граждан, связанных с возможностью завоза возбудителя данного заболевания на территорию страны.

Ростуризм также обратился к россиянам с просьбой учесть информацию о распространяющейся в Китае инфекции. Тем, кто сейчас находится в Поднебесной, ведомство рекомендовало при появлении первых симптомов заболевания незамедлительно связываться с медучреждениями. А Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал памятку, в которой попросил российских туристов воздержаться от поездок в город Ухань, пока ситуация в КНР не стабилизируется.



По данным городского комитета по делам здравоохранения Уханя, симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом, сперва проявляются в виде кашля и повышенной температуры. Отмечается, что на раннем этапе болезнь протекает в продолжительной легкой форме. Тем не менее она способна перейти в тяжелую форму у людей пожилого возраста, а также у тех, кто борется с другими основными заболеваниями.

Ведомство также советует уточнять эпидемиологическую ситуацию при планировании зарубежной поездки.

Рекомендуется употреблять бутилированную воду и еду, прошедшую термическую обработку. Помимо прочего, следует использовать маски для защиты органов дыхания, мыть руки перед приемом пищи и при обращении за медпомощью в России сообщать врачам о месте и времени пребывания в Китае.

В свою очередь, врач-инфекционист София Русанова в беседе с Москвой 24 призвала россиян не впадать в панику, но все же отказаться на время от поездок в Китай. "Нельзя забывать, что главная профилактика – это не лезть в очаг распространения вируса, – сказала она. – Не надо ехать туда, где болезнь прогрессирует, не надо общаться с больными. Могу посоветовать еще надевать маски. И не паниковать: в России эпидемии не будет, необходимые меры принимаются".

Побороть вирус общими усилиями

22 января в Женеве состоится экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации, его проведет генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. На встрече эксперты решат, представляет ли вспышка коронавируса в КНР опасность в мировом масштабе. Тем временем Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора уже разработал средства для диагностики вируса.

"Разработаны два независимых средства для диагностики. Одно выявляет непосредственно новый коронавирус 2019-nCoV, а второе может использоваться как для диагностирования заболевания, вызванного новым коронавирусом, так и для выявления другого опасного заболевания – тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС или SARS), также известного как "атипичная пневмония", – говорится в заявлении на сайте ведомства.





из сообщения на сайте Роспотребнадзора Лаборатории федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центры гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики.

Замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин также сообщил, что Россия разрабатывает вакцину против коронавируса. По его словам, сделать ее "будет не очень сложно, потому что вирус консервативный".

На это потребуются значительные средства, однако выделить их необходимо.

"Это должна быть одна из самых приоритетных тем. Мы не знаем, как этот вирус поведет себя в нашей популяции, что он будет делать в России", – подчеркнул он.





Герман Шипулин замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Восприимчивость населения к нему зависит от генетики наших граждан. Но если вирус проникнет в РФ, начнет распространяться и будет высокая летальность, то эта вакцина станет спасением.

В США тоже попробуют создать вакцину против пневмонии нового типа. Об этом сообщил глава Национальных институтов аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фоци. Клинические исследования вакцины, по его прогнозам, займут несколько месяцев. Правда, применять ее на практике смогут только через год. Также сообщается, что над разработкой препарата работает группа ученых из Техаса, Нью-Йорка и Китая.