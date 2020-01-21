Голикова рассказала о принятых мерах из-за коронавируса в Китае

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Власти России усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу из-за обнаруженного коронавируса в Китае. Об этом сообщили в секретариате и. о. вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В секретариате пояснили, что правительством из-за сложившейся ситуации проводятся соответствующие мероприятия, которые направлены на снижение рисков для здоровья россиян. В частности, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу РФ, отработан алгоритм действий при выявлении зараженных людей.

Также проработаны вопросы изоляции больных и обеспечения лабораторной диагностики в учреждениях ведомства. Там отметили, что дальнейшая тактика противоэпидемических мер будет определена по рекомендациям из Китая и Всемирной организации здравоохранения, передает РИА Новости.

Из-за вспышки коронавируса Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Ухань. В ведомстве сообщили, что возможность завоза в Россию коронавируса нельзя исключить полностью. Однако вероятность его распространения по стране оценивается как низкая.

В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся данным вирусом возросло уже до 258 человек, шесть заболевших умерли.

Китайские специалисты уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Случаи заболевания зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее. Китайские ученые обещают, что скоро смогут создать вакцину от вируса.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит работу над экспресс-тестом для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV в феврале.

