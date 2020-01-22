Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до 9 человек

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Число умерших от нового коронавируса в Китае выросло с шести до девяти человек. Об этом заявил заместитель главы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь, сообщает Интерфакс.

По его словам, случаи заболевания в основном фиксировались в городе Ухань, где началась вспышка. Эксперты смогли установить, что вирус передается воздушно-капельным путем. При этом существует определенная вероятность мутации, что повысит риск распространения заболевания.

Уточняется, что к настоящему времени известно о 440 случаев заражения. Около 20 человек были отпущены из больниц после проверки.

В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV.

Вирус уже распространился за пределы Китая. Случаи заражения были зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.

Ранее сообщалось, что Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит работу над экспресс-тестом для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV в феврале.

