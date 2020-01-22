В КНР предупредили об опасности мутации нового коронавируса

22 января, 12:51
Фото: ТАСС/EPA/STR
Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь сообщил, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.
"Существует возможность мутации вируса и его дальнейшего распространения", – приводит слова чиновника "Интерфакс".
Ли Бинь призвал население Китая, а также иностранцев воздерживаться от посещения города Ухань даже в дни "Праздника весны".
"Можно сказать, что вспышка в Ухане локализована, сейчас основное внимание уделяется профилактике и борьбе с этой болезнью", – сказал он.
Пресс-атташе российской дипмиссии Георгий Егоров сообщил, что в посольстве РФ в Китае нет сведений о зараженных россиянах.
"В настоящий момент у нас нет сведений о том, что российские граждане есть среди зараженных. Скорее всего, их нет", – сказал представитель посольства.
Ранее сообщалось, что число умерших от нового коронавируса в Китае выросло с шести до девяти человек. По словам Ли Бинь, случаи заболевания в основном фиксировались в городе Ухань, где началась вспышка. Эксперты смогли установить, что вирус передается воздушно-капельным путем. При этом существует определенная вероятность мутации, что повысит риск распространения заболевания.
В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая. Случаи заражения были зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.
Ранее сообщалось, что Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит работу над экспресс-тестом для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV в феврале.
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