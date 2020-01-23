Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 600 человек

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Число заболевших новым типом коронавируса в Китае достигло 600 человек, сообщает РИА Новости. Из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее речь шла о 473 заболевших и 17 умерших. В основном все умершие – люди старше 65 лет. Вирус уже распространился в 25 провинциях и городах КНР.

По одному случаю заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване, в США, Японии, Южной Корее, три – в Таиланде. Под медицинскими наблюдением находятся 4928 человек, которые имели тесный контакт с заболевшими.

В российских экстренных службах сообщили, что на данный момент к ним не поступала информация о заражении россиян новым коронавирусом.

Штаб по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса Уханя, где наблюдается очаг распространения болезни, объявил о том, что во всем городе прекращают работу общественные автобусы, метро, паромы и автобусные рейсы дальнего следования. Временно закрыты коридоры выездов в аэропорту и железнодорожных станциях города.

Вспышка заболеваний новым типом коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в Китае. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи.

Китайские специалисты уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Ученые обещают, что скоро смогут создать вакцину от вируса.

Сообщается, что в России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Предполагается, что заболевание можно выявить на раннем этапе заражения.