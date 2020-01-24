ВОЗ рекомендовал странам готовить меры из-за коронавируса

10:36
Фото: TASS/Zuma
Эксперты комитета по ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на заседании по поводу нового коронавируса порекомендовали всем странам подготовиться к принятию мер из-за заболевания, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. По этой причине государства должны быть готовы к мерам по сдерживанию. В том числе они должны в случае необходимости провести эпиднадзор, выявлять заболевание на ранней стадии, изолировать больных и вести их, отслеживать контакты и предотвращать дальнейшее распространение инфекции.
В Пекине и Шанхае и в провинции Хубэй объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения. I уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.
В Китае число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек. Скончались от болезни 26 человек. Из 26 летальных исходов два зафиксированы за пределами первоначального региона распространения заболевания: в провинции Хэбэй и в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), расположенном в 430 километрах от границы с Россией.
Согласно данным на утро пятницы, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.
В посольстве РФ в Пекине уточнили, что россияне, находящиеся в Ухане, пока не обращались за помощью. Данных об инфицировании граждан России коронавирусом также не поступало.
Коронавирус нового типа уже выявлен в Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии. ВОЗ пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии в Китае.
Вспышка заболеваний новым типом коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в Китае. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.
Китайские специалисты уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Кроме того, китайские ученые назвали предполагаемый источник нового коронавируса.
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в Сингапуре и Вьетнаме
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