ВОЗ рекомендовал странам готовить меры из-за коронавируса

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Эксперты комитета по ЧС Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на заседании по поводу нового коронавируса порекомендовали всем странам подготовиться к принятию мер из-за заболевания, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. По этой причине государства должны быть готовы к мерам по сдерживанию. В том числе они должны в случае необходимости провести эпиднадзор, выявлять заболевание на ранней стадии, изолировать больных и вести их, отслеживать контакты и предотвращать дальнейшее распространение инфекции.

В Пекине и Шанхае и в провинции Хубэй объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения. I уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.

В Китае число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек. Скончались от болезни 26 человек. Из 26 летальных исходов два зафиксированы за пределами первоначального региона распространения заболевания: в провинции Хэбэй и в городе Суйхуа (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), расположенном в 430 километрах от границы с Россией.

Согласно данным на утро пятницы, состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое, 34 человека вылечены и уже покинули медицинские учреждения. Зарегистрировано 1072 предполагаемых случая заболевания.

В посольстве РФ в Пекине уточнили, что россияне, находящиеся в Ухане, пока не обращались за помощью. Данных об инфицировании граждан России коронавирусом также не поступало.

Коронавирус нового типа уже выявлен в Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии. ВОЗ пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии в Китае.

Вспышка заболеваний новым типом коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в Китае. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Китайские специалисты уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Кроме того, китайские ученые назвали предполагаемый источник нового коронавируса.

