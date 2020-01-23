Китайские ученые назвали предполагаемый источник нового коронавируса

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Ученые из Китая выдвинули предположение, что источником нового коронавируса в КНР могли стать змеи. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты медицинских институтов в ходе исследования изучили ДНК разных животных, в ходе которого определили, что змеи считаются наиболее вероятным переносчиком болезни. По мнению ученых, змеи продавались на ныне закрытом оптовом рынке морепродуктов в городе Ухань, который является очагом распространения болезни.

На данный момент число заболевших новой формой пневмонии превысило 600 человек, 95 из них находятся в тяжелом состоянии. Скончались 17 жителей.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России тем временем завершает работу над экспресс-тестом, с помощью которого специалисты смогут выявить данное заболевание за 30 минут.

Роспотребнадзор рекомендует всем выезжающим в КНР туристам уточнять эпидемиологическую ситуацию, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, также стоит воздержаться от посещений зоопарков и других мероприятий с привлечением животных.

Специалисты также советуют употреблять только обработанную пищу и пить бутилированную воду. На улицах и в других местах массового скопления рекомендуется надевать маски, не забывать мыть руки. При первых признаках в ведомстве призывают незамедлительно обратиться к специалистам.

