В больницу Петербурга попал третий человек с подозрением на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В больницу Санкт-Петербурга попал третий пациент с подозрением на коронавирус. Эту информацию подтвердили в комитете по здравоохранению города, сообщает ТАСС.

Таким образом, всего в северной столице госпитализированы три человека. Предварительный диагноз – ОРВИ, однако анализы пока в лаборатории Роспотребнадзора. Все трое граждан приехали в Петербург из КНР.

Больные лежат в инфекционной больнице имени Боткина. Их состояние удовлетворительное, температура тела субфебрильная.

Двух человек ранее госпитализировали из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Речь идет о гражданине КНР, который въехал в страну неделю назад, и россиянине.

Признаков, которые позволяют подозревать у них коронавирус, нет. Диагностические мероприятия продолжаются.

Россиянин, который прилетел из Китая в Санкт-Петербург с повышенной температурой, сообщил, что такие симптомы есть у его подруги. По его словам, девушка также прилетела из Китая и находится в больнице в Минске.

СМИ также сообщали про еще одного возможного носителя китайского коронавируса, им якобы стал пассажир рейса Таиланд – Шереметьево. В аэропорту эту информацию опровергли. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что инцидент произошел с гражданином Канады. Выяснилось, что он не болен, а перенес отравление.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщили, что держат ситуацию с пассажиром из Шереметьево на контроле. В ведомстве добавили, что точный диагноз ему еще не поставили.

Тем временем больницы Москвы отработали алгоритм действий при подозрении на коронавирус. Сотрудники больницы обеспечили контроль за готовностью к приему больных, также проработан вопрос немедленной изоляции лиц с подозрением на данное заболевание, приняты меры по обучению персонала.

Для всех самолетов, прибывающих в аэропорт Внуково из Китая и Таиланда, введен обязательный санитарно-карантинный контроль. В Роспотребнадзоре пояснили, что сотрудники санитарного пункта проводят дистанционную термометрию пассажиров и опрос членов экипажа для выявления больных с повышенной температурой.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.

Тем временем Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершает работу над экспресс-тестом для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV. С его помощью специалисты смогут выявить данное заболевание за 30 минут.

Изначально вспышку заболеваний новым типом коронавируса зафиксировали в городе Ухань в Китае. В качестве рабочей версии происхождения вируса специалисты назвали появление его клеток в морепродуктах на местном рынке. Вирус уже распространился в 25 провинциях и городах КНР.

По последним данным, число заболевших новым типом коронавируса в Китае достигло 600 человек. Из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии. 17 человек умерли. В основном это люди старше 65 лет.

