Точный диагноз пассажиру из Шереметьево еще не установлен – Роспотребнадзор

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Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с госпитализированным пассажиром в аэропорту Шереметьево, самолет дезинфицирован. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Все противоэпидемические мероприятия проведены, пассажиру с признаками острого кишечного заболевания оказывается необходимая медицинская помощь. Точный диагноз пока не установлен. Самолет дезинфицирован", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что возможный носитель китайского коронавируса госпитализирован в аэропорту Шереметьево. В самой воздушной гавани эту информацию опровергли. По словам представителя пресс-службы аэропорта Романа Гениса, гражданин Канады просто отравился.

Двух человек ранее госпитализировали из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Речь идет о гражданине КНР, который въехал в страну не в среду, и россиянине, который прилетел напрямую из Китая. Обследование этих двух пациентов займет несколько дней, как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На данный момент новым видом пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, заболели более 400 жителей Китая. 17 случаев обернулись летальным исходом. Впервые о случаях заболевания сообщили в китайском городе Ухань в декабре минувшего года.

