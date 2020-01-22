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Общество

22 января, 18:15

Онищенко прокомментировал госпитализацию пассажира рейса Шанхай – Санкт-Петербург

общество медицина безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Экс-глава Роспотребнадзора, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал не делать поспешных выводов из сообщений о госпитализации пассажира рейса Шанхай – Санкт-Петербург. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в среду, 22 января, сообщалось, что пассажира китайского рейса направили в больницу имени Боткина с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию.

"Идет обычный текущий медицинский процесс", – объяснил Онищенко.

Подробности произошедшего будут известны после анализов, добавил он.

В среду стало известно, что число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 17 человек. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи. Сообщается о 444 заразившихся.

Из-за вспышки нового вида пневмонии в России усилили контроль по всей границе Российской Федерации. Изначально Роспотребнадзор распорядился проводить более тщательные проверки только на границе с Китаем.

Ранее ведомство отчиталось о создании в России двух средств для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.

Изначально вспышку заболеваний новым типом коронавируса зафиксировали в городе Ухань в Китае. В качестве рабочей версии происхождения вируса специалисты назвали появление его клеток в морепродуктах на местном рынке.

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