В Пулково госпитализировали пассажира с подозрением на коронавирус

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Пассажира самолета, прибывшего в петербургский аэропорт Пулково из Шанхая, госпитализировали с подозрением на ОРВИ.

Главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Алексей Яковлев сообщил 78.ru, что к ним направили первого пациента с подозрением на коронавирус.

Представитель вице-губернатора Санкт-Петербурга Анна Митянина отметила, что дальнейшие выводы о заболевании можно будет делать по результатам проведенных анализов.

"Пациент, доставленный в Боткино (Боткинская инфекционная больница. – Прим. ред.), прибыл рейсом из Шанхая с подозрением на ОРВИ. Дальнейшие выводы можно будет делать по результатам проведенных анализов", – цитирует ее ТАСС.

На сегодняшний день в Китае от нового коронавируса умерли 17 человек.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор распорядился усилить санитарно-эпидемиологический контроль на всей протяженности границы Российской Федерации. Изначально мера распространялась только на границу по соседству с Китаем.

Сообщения о вспышке нового вида пневмонии начали поступать из китайского города Ухань в декабре 2019 года. Новый коронавирус 2019-nCoV распространяется воздушно-капельным путем, а его симптомы похожи на грипп.

На данный момент известно, что коронавирус нашли у более 450 человек.