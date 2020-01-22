Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до 17

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Число погибших от нового типа коронавируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 17. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь.

"По данным на 20:00 по местному времени (15:00 по Москве), количество инфицированных в провинции Хубэй (где впервые был зафиксирован коронавирус. – Прим. ред.) составило 444, 17 человек умерли", – сказал он.

Из-за вспышки вируса Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе Российской Федерации. Также проработаны вопросы изоляции больных и обеспечения лабораторной диагностики в учреждениях ведомства.

На данный момент в России разработаны два средства для обнаружения нового вида пневмонии. Обе независимые методики позволяют выявить заболевание на раннем этапе. Разработанные методики разосланы по лабораториям Центра гигиены и эпидемиологии по всей стране.

В конце декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCoV.

Китайские специалисты уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Ученые обещают, что скоро смогут создать вакцину от вируса.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России завершит работу над экспресс-тестом для выявления обнаруженного в Китае нового типа коронавируса 2019-nCoV в феврале.

