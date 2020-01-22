Обследование двух пациентов с подозрением на коронавирус займет несколько дней

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Новый министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что обследование пациентов в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус займет несколько дней. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас идет стадия обследования пациентов с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге. Результаты будут известны через несколько дней", – заявил министр.

Ранее сообщалось, что с подозрением на коронавирус из аэропорта Пулково были госпитализированы гражданин КНР и россиянин. Их направили в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина. Как заявил главврач учреждения Алексей Яковлев, у обоих пациентов наблюдаются клинические проявления респираторной инфекции.

Ранее СМИ сообщали о возможном носителе китайского коронавируса, им якобы стал пассажир рейса Таиланд – Шереметьево. В аэропорту эту информацию опровергли. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что инцидент произошел с гражданином Канады. Выяснилось, что он не болен, а перенес отравление и уже улетел из страны.

На данный момент новым видом пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, заболели более 400 жителей Китая. 17 случаев обернулись летальным исходом.

Роспотребнадзор усилил контроль на границах из-за коронавируса

Из-за вспышки нового вида пневмонии в России усилили контроль по всей границе. Изначально Роспотребнадзор распорядился проводить более тщательные проверки только на территориях по соседству с Китаем. На данный момент тщательные проверки также проводят в аэропортах.

Первые сообщения о коронавирусе в Китае стали поступать в декабре 2019 года. Сообщалось, что очаги заболевания были зафиксированы в местном городе Ухань. Впоследствии выяснилось, что вирус передается воздушно-капельным путем.