22 января, 18:27
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом. В Клиническую инфекционную больницу имени Боткина с подозрением на ОРВИ из аэропорта Пулково госпитализированы гражданин КНР и россиянин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главврача больницы Алексея Яковлева.
"С подозрением у нас два пациента, которые обследуются. У них клинические проявления респираторной инфекции, мы выясняем, какая (инфекция. – Прим. ред.). Мы занимаемся диагностикой. Один россиянин прилетел из Китая, другой – китайский студент, который прилетел в Петербург раньше, не сегодня", – сказал собеседник агентства.
В Роспотребнадзоре сообщили агентству, что окончательный диагноз больному, госпитализированному после прилета из Китая, пока не поставили. У него была высокая температура, за помощью к медикам он обратился сам.
В свою очередь, глава комитета по здравоохранению сообщил, что результаты диагностики госпитализированных будут готовы в четверг утром.
Ранее СМИ сообщали о втором возможном носителе китайского короновируса, им якобы стал пассажир рейса Таиланд – Шереметьево. В аэропорту эту информацию опровергли. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что инцидент произошел с гражданином Канады. Выяснилось, что он не болен, а перенес отравление. Его уже отпустили.
В среду стало известно, что число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 17 человек. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи. Сообщается о 444 заразившихся.
Из-за вспышки нового вида пневмонии в России усилили контроль по всей границе Российской Федерации. Изначально Роспотребнадзор распорядился проводить более тщательные проверки только на границе с Китаем.
Двое граждан госпитализированы из Пулково
Ранее ведомство отчиталось о создании в России двух средств для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.
Изначально вспышку заболеваний новым типом коронавируса зафиксировали в городе Ухань в Китае. В качестве рабочей версии происхождения вируса специалисты назвали появление его клеток в морепродуктах на местном рынке.
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