В Совфеде прокомментировали возможный случай заражения коронавирусом

22 января, 19:07
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал Москве 24 возможный случай заражения коронавирусом. Он рекомендовал проявлять бдительность, особенно тем людям, которые часто посещают Юго-Восточную Азию и Китай.
"В том числе нужно обращать внимание на большое количество китайских туристов, приезжающих к нам. Но не будем пока паниковать, пусть врачи разберутся с симптомами, может быть, это обычные, что называется, традиционные простудные вирусы", – отметил Рязанский.
Он подчеркнул, что в случае подтверждения диагноза Роспотребнадзору и министерству здравоохранения придется предпринять экстренные меры карантинного типа. Рязанский отметил, что речь идет о выработке вакцины, также специалисты должны будут проработать и создать рекомендации для людей.
"Должны будут выработаны рекомендации для людей: осторожность, не посещать скопления большого количества людей, постараться избавить себя от рисков, что называется, попасть под влияние эпидемии. Это если только подтвердится опасность, но сейчас не надо паниковать и не надо считать всех туристов носителями этого вируса", – заключил политик.
В среду в России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом. В Клиническую инфекционную больницу имени Боткина с подозрением на ОРВИ из аэропорта Пулково госпитализированы гражданин КНР и россиянин. Их обследование займет несколько дней, сообщили в Минздраве.
Двое граждан госпитализированы из Пулково
Из-за вспышки нового вида пневмонии в России усилили контроль по всей границе Российской Федерации. Изначально Роспотребнадзор распорядился проводить более тщательные проверки только на границе с Китаем.
Изначально вспышку заболеваний новым типом коронавируса зафиксировали в городе Ухань в Китае. В качестве рабочей версии происхождения вируса специалисты назвали появление его клеток в морепродуктах на местном рынке.
Число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 17 человек. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи. Сообщается о 444 заразившихся.
В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: