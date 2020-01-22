В Совфеде прокомментировали возможный случай заражения коронавирусом

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал Москве 24 возможный случай заражения коронавирусом. Он рекомендовал проявлять бдительность, особенно тем людям, которые часто посещают Юго-Восточную Азию и Китай.

"В том числе нужно обращать внимание на большое количество китайских туристов, приезжающих к нам. Но не будем пока паниковать, пусть врачи разберутся с симптомами, может быть, это обычные, что называется, традиционные простудные вирусы", – отметил Рязанский.

Он подчеркнул, что в случае подтверждения диагноза Роспотребнадзору и министерству здравоохранения придется предпринять экстренные меры карантинного типа. Рязанский отметил, что речь идет о выработке вакцины, также специалисты должны будут проработать и создать рекомендации для людей.

"Должны будут выработаны рекомендации для людей: осторожность, не посещать скопления большого количества людей, постараться избавить себя от рисков, что называется, попасть под влияние эпидемии. Это если только подтвердится опасность, но сейчас не надо паниковать и не надо считать всех туристов носителями этого вируса", – заключил политик.

В среду в России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом. В Клиническую инфекционную больницу имени Боткина с подозрением на ОРВИ из аэропорта Пулково госпитализированы гражданин КНР и россиянин. Их обследование займет несколько дней, сообщили в Минздраве.



Двое граждан госпитализированы из Пулково

Из-за вспышки нового вида пневмонии в России усилили контроль по всей границе Российской Федерации. Изначально Роспотребнадзор распорядился проводить более тщательные проверки только на границе с Китаем.

Изначально вспышку заболеваний новым типом коронавируса зафиксировали в городе Ухань в Китае. В качестве рабочей версии происхождения вируса специалисты назвали появление его клеток в морепродуктах на местном рынке.

Число погибших из-за коронавируса в Китае увеличилось до 17 человек. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи. Сообщается о 444 заразившихся.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.

