Все рейсы из китайского Уханя в Москву отменены

AP Photo/Mark Schiefelbein

Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены из-за нового коронавируса. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на международный аэропорт Тяньхэ.

"Все рейсы отменены, улететь невозможно", – говорится в сообщении.

Ранее ВОЗ рекомендовал странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну.

Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали, что повышения среднего уровня заболеваемости пневмонией в России выявлено не было.

"По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не зарегистрировано", – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии уже стали 26 человек.

