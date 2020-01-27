В РФ началось использование новых тест-систем для выявления коронавируса

11:51
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В России началось использование новых тест-систем для выявления коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день система Роспотребнадзора проводит исследования, используя две отечественные тест-системы, разработанные нашим Государственным научным центром Вектор. Они сконструированы там, опробированы там. Они сегодня наработаны, созданы производственные мощности. Они направлены в 15 научно-исследовательских организаций в их испытательно-лабораторные центры РФ, где и проводятся исследования", – сказала она.
Также отмечается, что в стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.
"Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован. В каждом случае была установлена этиология инфекционного заболевания", – цитирует ее ТАСС.
Попова пояснила, что преимущественно была установлена заболеваемость вирусами гриппа A и B, парагриппа и другими. Кроме того, по ее словам, специалисты считают, что прирост заболеваемости коронавирусом в мире начал сокращаться.
Глава ведомства добавила, что специалисты готовы рассмотреть любое обращение зарубежных коллег и оказать помощь в борьбе с коронавирусом.
Роспотребнадзор проводит усиленный контроль пропуска прибывающих из Китая граждан. Для этого используется стационарное и переносное тепловизионное оборудование. Введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР. В пунктах пропуска через государственную границу РФ с начала года досмотрено более 20 тысяч рейсов и более 1,16 миллиона человек.
В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса власти Китая приняли решение приостановить отправку за рубеж групп туристов.
На сегодняшний день коронавирусом нового типа в Китае заболели 2783 человека. Из них 461 находятся в тяжелом состоянии. 81 человек погиб. Тем не менее госкомитет Китая сообщил о том, что 52 человека, ранее заболевших, успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.
Кроме того, восемь заболевших обнаружены в Таиланде, по пять – в Австралии и США, по четыре – в Малайзии, Корее, Сингапуре, Японии и на Тайване, три заболевших во Франции, два заболевших во Вьетнаме, по одному – в Канаде и Непале.
Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.
В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV.
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