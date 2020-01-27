Мужчина после путешествия по странам Азии попал в инфекционную больницу

12:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Мужчину отправили в инфекционную больницу Улан-Удэ после того, как он прилетел из путешествия по азиатским странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава Бурятии Туяну Лыгденову.
"На данный момент он помещен в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы направлены в город Новосибирск, ожидается, что результаты будут известны вечером 27 января", – сказала собеседница агентства.
Отмечается, что мужчина заболел 21 января, а в настоящий момент его состояние улучшилось и оценивается, по словам Лыгденовой, как средней степени тяжести.
В пресс-службе Минздрава Бурятии уточнили, что 36-летнего мужчину госпитализировали в ночь на воскресенье. Он находился проездом в городе Улан-Удэ. Перед этим он был в азиатских странах, где наблюдается непростая эпидемиологическая ситуация.
На сегодняшний день коронавирусом нового типа в Китае заболели 2783 человека. Из них 461 находятся в тяжелом состоянии. 81 человек погиб. Тем не менее госкомитет Китая сообщил о том, что 52 человека, ранее заболевших, успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.
Кроме того, восемь заболевших обнаружены в Таиланде, по пять – в Австралии и США, по четыре – в Малайзии, Корее, Сингапуре, Японии и на Тайване, три заболевших во Франции, два заболевших во Вьетнаме, по одному – в Канаде и Непале.
Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.
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