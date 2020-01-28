Роспотребнадзор будет оказывать помощь ВОЗ в диагностике коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие в диагностике нового коронавируса.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, ведомство "продолжает работу по реализации мер, направленных на недопущение завоза нового коронавируса 2019-nCoV в РФ". Отмечается, что центр "Вектор" разработал две современные тест-системы по диагностике заболевания.

В Роспотребнадзоре добавили, что страны, нуждающиеся в диагностике, смогут обратиться в "Вектор", где в кратчайшие сроки проведут необходимые исследования по выявлению вируса.

Ранее Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Врачи будут практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус.

Для профилактики коронавируса ведомство выпустило рекомендации для граждан. Рекомендуется пить только бутилированную воду, есть термически обработанную пищу и мыть руки перед едой, а также после посещения многолюдных мест.