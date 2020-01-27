Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу нового типа, куда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое поручение Мишустин дал в ходе совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. "В ходе совещания председатель правительства поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти", – отмечается в сообщении.

Кроме того, в течение двух дней Роспотребнадзор должен подготовить план по предупреждению распространения болезни. Премьер-министр также подчеркнул, что на сегодняшний день в России не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Врачи будут практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус.

Для профилактики коронавируса ведомство выпустило рекомендации для граждан. Рекомендуется пить только бутилированную воду, есть термически обработанную пищу и мыть руки перед едой, а также после посещения многолюдных мест.

В России началось использование новых тест-систем для выявления коронавируса. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.

К настоящему времени коронавирусом нового типа в Китае заболело более 2,7 тысячи человек. Из них около 460 находится в тяжелом состоянии. 81 человек погиб. При этом 52 человека успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

