Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса

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Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в России к лечению коронавируса, перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов РФ проект организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и предложения по финансированию мероприятий, содержащихся в проекте указанного плана, предусмотрев... подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции; перевод медицинских организаций (при необходимости) на строгий противоэпидемический режим", – говорится в документе.

Врачам рекомендуют практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус. Медики, оказывающие первичную помощь, сотрудники скорой, приемных отделений стационаров, медпунктов аэропортов должны будут давать опросники.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям и предпринимателям усилить контроль за соблюдением дезинфекционного режима на транспортных узлах, а также в местах массового скопления людей.

Коронавирусом нового типа в Китае заболело более 2,8 тысячи человек. Из них 461 находится в тяжелом состоянии. 81 человек погиб. Госкомитет Китая сообщил, что 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Восемь заболевших обнаружены в Таиланде, по пять – в Австралии и США, по четыре – в Малайзии, Корее, Сингапуре, Японии и на Тайване, три заболевших – во Франции, два заболевших – во Вьетнаме, по одному – в Канаде и Непале.

Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.

Авиакомпания Azur Air приостановила перевозку туристов на китайский остров Хайнань. Начиная с 27 января россиян вывезут оттуда. Изменения в полетной программе сохранятся до стабилизации ситуации.

В АТОР туристам из России в Китае советуют по возможности не покидать свой отель, пользоваться медицинскими масками, не ходить на рынки, где продают животных, и тщательно мыть руки.

Авиакомпания Nordwind также приостанавливает чартерные рейсы в Китай. На этой неделе перевозчик будет заниматься отправкой китайских туристов обратно в страну. Обратные рейсы будут возвращаться в Россию без пассажиров.

"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты на Хайнань из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Рейсы возобновят после нормализации эпидемиологической обстановки.

Azur Air тоже временно прекратила перевозку туристов на Хайнань. О таком же решении сообщила и авиакомпания IFly. До 9 февраля планируется вывезти всех китайских пассажиров из России. Российских туристов тоже будут вывозить из Китая.

S7 Airlines заявила о возможном возврате или обмене авиабилетов в Китай. О сдаче билетов проинформировал и "Аэрофлот".