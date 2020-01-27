В ВОЗ не исключают передачи коронавируса во время инкубационного периода

15:49
Фото: ТАСС/YONHAP/EPA
Инфицированный китайским коронавирусом человек может стать источником распространения вируса и заражения окружающих во время инкубационного периода, рассказал ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.
"Да, всегда существует такая возможность", – отметил он.
Кроме того, он пояснил, что на данный момент пока не ясно, насколько часто происходит передача вируса от людей, не имеющих соответствующих симптомов.
В информационном бюллетене ВОЗ указывается, что на сегодняшний день инкубационный период 2019-nCoV варьируется от двух до 10 дней.
Специалист по инфекционным заболеваниям, профессор Университета медицины и фармакологии "Тохоку" Мицуо Каку подчеркнул, что источником заражения могут выступать и те, кто переносит пневмонию нового типа в легкой форме.
"Велика вероятность того, что заражение идет через людей, переживающих еще инкубационный период, у которых признаки заболевания еще совершенно не проявились", – уточнил он.
Вспышка коронавируса 2019-nCoV была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. По последним данным, более 2,7 тысячи человек заражено новым типом пневмонии в Китае. 81 заболевший скончался.
ВОЗ порекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию вируса из Китая. В Кремле отметили, что все необходимые меры предосторожности в РФ применяются. Кроме того, первый зампред парламентского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что порядка 30 существующих медицинских препаратов эффективно противодействуют коронавирусу 2019-nCoV.
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