Данные о пассажире с признаками короновируса на рейсе из Владивостока не подтвердились

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Информация о пассажирке с признаками короновируса на рейсе Владивосток – Москва не подтвердилась, сообщает телеканал Москва 24.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, у госпитализированного с температурой пассажира острый гастроэнтерит.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что на борту самолета, следовавшего по маршруту Владивосток – Москва, находится пассажир с подозрением на коронавирус. Отмечалось, что рейс приземлился в аэропорту Шереметьево.

К настоящему времени коронавирусом нового типа в Китае заболело более 2,7 тысячи человек. Из них около 460 находятся в тяжелом состоянии. 81 человек погиб. При этом 52 человека успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Восемь заболевших обнаружены в Таиланде, по пять – в Австралии и США, по четыре – в Малайзии, Корее, на Тайване, Сингапуре и Японии, три заболевших – во Франции, два заболевших – во Вьетнаме, по одному – в Канаде и Непале.

В России уже началось использование новых тест-систем для выявления коронавируса. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.

Авиакомпания Azur Air приостановила перевозку туристов на китайский остров Хайнань. Начиная с 27 января россиян вывезут оттуда. Изменения в полетной программе сохранятся до стабилизации ситуации.

В АТОР туристам из России в Китае советуют по возможности не покидать свой отель, пользоваться медицинскими масками, не ходить на рынки, где продают животных, и тщательно мыть руки.

