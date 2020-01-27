Данные о пассажире с признаками короновируса на рейсе из Владивостока не подтвердились

14:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Информация о пассажирке с признаками короновируса на рейсе Владивосток – Москва не подтвердилась, сообщает телеканал Москва 24.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, у госпитализированного с температурой пассажира острый гастроэнтерит.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что на борту самолета, следовавшего по маршруту Владивосток – Москва, находится пассажир с подозрением на коронавирус. Отмечалось, что рейс приземлился в аэропорту Шереметьево.
К настоящему времени коронавирусом нового типа в Китае заболело более 2,7 тысячи человек. Из них около 460 находятся в тяжелом состоянии. 81 человек погиб. При этом 52 человека успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.
Восемь заболевших обнаружены в Таиланде, по пять – в Австралии и США, по четыре – в Малайзии, Корее, на Тайване, Сингапуре и Японии, три заболевших – во Франции, два заболевших – во Вьетнаме, по одному – в Канаде и Непале.
В России уже началось использование новых тест-систем для выявления коронавируса. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.
Авиакомпания Azur Air приостановила перевозку туристов на китайский остров Хайнань. Начиная с 27 января россиян вывезут оттуда. Изменения в полетной программе сохранятся до стабилизации ситуации.
В АТОР туристам из России в Китае советуют по возможности не покидать свой отель, пользоваться медицинскими масками, не ходить на рынки, где продают животных, и тщательно мыть руки.
Около трех тысяч человек заражено коронавирусом в КНР
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