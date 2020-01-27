США предложили Китаю помощь в связи с коронавирусом

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Президент США Дональд Трамп предложил Китаю помощь в связи со вспышкой в стране нового вида коронавируса, передает RT.

"Мы предложили Китаю и президенту Си (Цзиньпину. – Прим. ред.) любую необходимую помощь. Наши специалисты великолепны!" – подчеркнул американский лидер.

Дональд Трамп также добавил, что в США зарегистрировано очень мало случаев заражения новым вирусом, однако за ними внимательно наблюдают.

Ранее власти Китая зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса в Пекине. От пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умер 50-летний мужчина, который посетил в начале января китайский город Ухань.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. Случаи заражения были также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.

В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 2,7 тысячи человек. 81 человек погиб. Госкомитет Китая сообщил, что 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

По данным ВОЗ, специалисты не исключают возможности передачи коронавируса во время инкубационного периода. Ученые из Китая установили, что вспышка вируса может быть связана с торговлей дикими животными на местном рынке морепродуктов в Ухане.

В настоящее время в России проходит апробация новых тест-систем для выявления коронавируса. Кроме того, Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в России к лечению коронавируса и перевести больницы на противоэпидемический режим.