Первый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Пекине

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Власти китайской столицы зарегистрировали первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умер 50-летний мужчина, который посетил в начале января китайский город Ухань. Как отмечается, 15 января мужчина почувствовал недомогание, у него поднялась температура.

21 января он обратился за помощью к медиками, а 22 января ему подтвердили диагноз. В понедельник его состояние ухудшилось, у него появилась недостаточность функций легких. Несмотря на усилия врачей, больной скончался.

По данным телеканала, в настоящий момент число инфицированных в Пекине увеличилось до 80 человек.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. Случаи заражения были также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.

В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 2,7 тысячи человек. 81 человек погиб. Госкомитет Китая сообщил, что 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

По данным ВОЗ, специалисты не исключают возможности передачи коронавируса во время инкубационного периода. Ученые из Китая установили, что вспышка вируса может быть связана с торговлей дикими животными на местном рынке морепродуктов в Ухане.

В настоящее время в России проходит апробация новых тест-систем для выявления коронавируса. Кроме того, Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в России к лечению коронавируса и перевести больницы на противоэпидемический режим.