Посольство РФ выясняет порядок выезда россиян из провинции Хубэй

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Посольство России в Китае выясняет возможность и порядок выезда соотечественников из провинции Хубэй, сообщается на сайте дипмиссии. Китайские власти ограничили передвижение на ее территории из-за распространения коронавируса.

По информации посольства, решение по схеме выезда иностранцев из региона пока не принято.

"В предварительном плане выезд из Хубэя обусловлен последующим обязательным 14-дневным карантином, однако практический механизм находится на стадии проработки, сроки его реализации пока не определены", – говорится в сообщении.

Там же добавили, что местные власти выражают готовность обеспечить максимальную адресную поддержку иностранцам, находящимся на территории провинции.

"Пока китайская сторона исходит из предпочтительности сохранения текущего режима пребывания. Нам сообщают, что на всех уровнях административного управления предпринимаются все меры для ограничения распространения вируса", – уточнили в посольстве.

Местные органы власти гарантируют стабильное снабжение жителей городов провинции Хубэй продуктами питания, предметами первой необходимости и другими бытовыми товарами. Иностранным гражданам рекомендуется оставаться в местах их пребывания и соблюдать меры по профилактике заболевания.

Дипломатическое представительство РФ в городе Шэньян на своей странице во "ВКонтакте" уточнило, что россиян среди зараженных нет.

Министерство образования Китая объявило, что начало нового периода обучения для учебных заведений на территории страны отложено на неопределенный срок.

России создают оперативный штаб для контроля за коронавирусом

Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигло 4 515. Количество летальных исходов составляет 106. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

Специалисты ВОЗ не исключают возможности передачи коронавируса во время инкубационного периода. Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Врачи будут практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

В России началось использование новых тест-систем для выявления коронавируса. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.