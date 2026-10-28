В Подмосковье врачи помогли мужчине с металлическим осколком в глазу

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Врачи Раменской больницы спасли глаз мужчине, в радужку которого попал металлический осколок. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

Мужчина получил травму во время работы с инструментом по металлу. Он незамедлительно вызвал скорую после того, как стружка попала в левый глаз.

Врачи офтальмологического отделения обнаружили металлический осколок размером 2 на 1 миллиметр в радужке. Необходимо было провести микрохирургическую операцию.

По словам заведующего офтальмологическим отделением Павла Швеца, важно было не только спасти глаз, но и сохранить зрение. Врачам удалось извлечь инородное тело без больших разрезов через микропрокол размером 1,5 миллиметра. Чтобы избежать развития астигматизма, они не стали накладывать швы, а использовали лечебную контактную линзу с бандажными свойствами.

После операции мужчине также назначили антибактериальную и противовоспалительную терапию. Его уже выписали домой.

Специалисты напомнили о важности использования средств защиты при работе с инструментами. При травмировании следует как можно скорее обратиться за помощью.

Ранее якутские офтальмологи спасли зрение мужчине, в глазу которого проросло семечко растения. В течение четырех месяцев он испытывал головные боли и ощущал инородное тело, однако специалисты другого медучреждения ничего не обнаружили. Семечко извлекли с помощью инъекционной иглы, и пациент сразу почувствовал облегчение.

