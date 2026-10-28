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28 октября, 13:26

Происшествия

В Таллине робот-курьер устроил аварию и скрылся с места

Фото: 123RF.com/eporohin

В Таллине робот-курьер столкнулся с городским автобусом на пешеходном переходе и покинул место происшествия. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR.

Авария произошла вечером 26 октября на переходе у перекрестка улиц Луйзе и Техника. Робот выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать более серьезного столкновения. При торможении в салоне упали и получили травмы 8–9 пассажиров.

О том, что робот скрылся с места ДТП, рассказал член правления предприятия общественного транспорта Tallinna Linnatransport Андрей Новиков. По его словам, обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

"Сейчас этот случай разбирают. Виноват в любом случае робот. А почему так произошло, полиция с этим разберется", – заявил Новиков.

Ранее автомобиль въехал в толпу на западе Германии. Журналисты писали, что водитель сделал это намеренно. Пострадали 4–5 человек. При этом полиция не стала рассматривать инцидент как теракт.

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