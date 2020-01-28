В РФ не зарегистрировано зараженных коронавирусом – Роспотребнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России, по последним данным, не зарегистрировано больных коронавирусом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отмечается, за период проведения мониторинга было обнаружено 103 заболевших с признаками ОРВИ.

"При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 13 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), у 13 – грипп А, у девяти – грипп В, у трех – парагрипп, в двух случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у шести заболевших – микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", – говорится в сообщении.

Согласно последним данным госкомитета здравоохранения КНР, заболевание обнаружили более чем у 4 тысяч человек. 106 зараженных впоследствии скончались. Также известно, что случаи заболевания подтвердили в ряде соседних с Китаем стран – Таиланде, Японии, Южной Корее, на Тайване, а также в Европе.

Ранее сообщалось, что ВОЗ включила российский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в реестр европейских лабораторий. Ученые участвуют в разработке средств для диагностики нового коронавируса.

Впервые вспышка новой формы пневмонии была зафиксирована в Китае в декабре. Центром распространения вируса стал город Ухань в провинции Хубэй. На данный момент сообщение пассажирского транспорта с городом приостановлено.

