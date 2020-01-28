Китайцы не смогут бронировать билеты за рубеж до 9 февраля

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В КНР нет запрета на индивидуальные туристические поездки, однако ведущие онлайн-агрегаторы бронирования Китая отключили сервис по заказу билетов на зарубежные направления до 9 февраля, сообщает Агентство "Москва".

В туристической ассоциации "Мир без границ" не могут оценить ущерб от приостановки российско-китайского туристического для отрасли и экономики РФ, поскольку срок карантинной паузы пока неизвестен.

В ассоциации рассказали, что в I квартале 2019 года граждане КНР совершили около 130 тысяч поездок в Россию, из них почти 121 тысяча визитов – в составе туристских групп.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. Случаи заражения были также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале. В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 4,5 тысячи человек. Более 100 человек погибло. Госкомитет Китая сообщил, что 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Посольство России в Китае выясняет возможность и порядок выезда соотечественников из провинции Хубэй. На данный момент в Китае остается более 5,6 тысячи организованных туристов из России. Большинство туристов возвращаются согласно купленным билетам, а те туристы, которые решили прекратить отдых, могут досрочно вернуться на чартерах туроператоров. Все организованные туристы вернутся на родину до 4 февраля.

Глава РАН предупредил о риске глобальной эпидемии коронавируса к марту

Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Меры по предупреждению распространения болезней принимают в РЖД.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.