Эксперт прокомментировал приостановку приема групп туристов из Китая

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Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал Москве 24 сообщение о том, что из-за нового коронавируса российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая. На данный момент число заболевших достигло 4,5 тысячи человек, количество летальных исходов перевалило за сотню. В России заболевших нет.
По словам эксперта, турпоток в Россию из Китая является номером один по численности. В среднем за год нашу страну посещает более 2,5 миллиона китайских туристов.
"Сколько продлится эта тема на сегодняшний день – непонятно, но, безусловно, будут последствия для въездного туризма. При атипичной пневмонии Китай закрывался на полтора месяца, даже чуть больше, но тогда не было такого потока китайских туристов в Россию. Сейчас круглый год из Китая турпоток большой, есть определенные точки, например в связи с китайским Новым годом", – пояснил Осауленко.
Собеседник Москвы 24 также добавил, что длительный запрет может повлиять на заполняемость гостиниц в российских городах, а также в общем на экономику регионов, в которых обычно пребывают китайские туристы.
Ранее российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая из-за распространения нового коронавируса. Действовать ограничение будет до нормализации ситуации – ориентировочно до конца февраля. Кроме того, многие российские авиакомпании приостановили полеты в Китай. Так, Azur Air пока не перевозит туристов на китайский остров Хайнань, а Nordwind отменила чартерные рейсы в другие китайские провинции.
Сейчас число подтвержденных заболевших коронавирусом в КНР уже достигло 4 515 человек. 106 зараженных впоследствии скончались. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России заболевших коронавирусом на данный момент не выявили.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) российским туристам в Китае советуют по возможности не покидать свой отель, пользоваться медицинскими масками, не ходить на рынки, где продают животных, и тщательно мыть руки. Также в АТОР призвали с пониманием относиться к досмотрам в аэропорту по приезде в Россию.
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