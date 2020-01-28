В АТОР рассказали, куда туристы едут вместо Китая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Туристы, купившие путевки в Китай, не собираются отменять отдых и предпочитают перебронирование на другие направления, сообщают в Ассоциации туроператоров России.

В АТОР напомнили, что путешественники, у которых на руках тур на остров Хайнань с вылетом после 26 января, могут аннулировать путевку или перебронировать ее на другое направление. Чаще всего туристы меняют путевки в Китай на ОАЭ, Турцию и Кубу.

В ANEX Tour у туристов, ранее купивших туры в Китай, наиболее востребованным решением является перебронирование на другие направления. В компанию "ПАКС" также не поступало запросов о полном возврате средств.

Помимо Турции, Кубы и ОАЭ, туристы меняют Хайнань на другие страны Юго-Восточной Азии: Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку.

Вспышка коронавируса началась в Ухане в конце 2019 года. Случаи заражения были также выявлены в Южной Корее, США, Японии, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии, Канаде и Непале.

В Китае на данный момент новым типом пневмонии заражено более 4,5 тысячи человек. 106 человек погибли. Госкомитет Китая сообщил, что 52 заболевших пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

По данным ВОЗ, специалисты не исключают возможности передачи коронавируса во время инкубационного периода. Ученые из Китая установили, что вспышка вируса может быть связана с торговлей дикими животными на местном рынке морепродуктов в Ухане.

В настоящее время в России проходит апробация новых тест-систем для выявления коронавируса. Кроме того, Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в России к лечению коронавируса и перевести больницы на противоэпидемический режим.

В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса власти Китая приняли решение приостановить отправку за рубеж групп туристов.