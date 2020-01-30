Коронавирус выявили во всех регионах Китая

Фото: TASS/EPA/Fang Dongxu

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, а количество зараженных достигло 7711. Днем ранее сообщалось о 5974 заболевших и 132 умерших.

Как сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР, первый случай заражения зафиксировали в Тибете. Таким образом, инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV, началась в конце декабря. Его также выявили в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

В России о инфицированных на данный момент неизвестно. Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале.