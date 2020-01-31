Эксперт заявил, что коронавирус не передается через посылки из Китая

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Новый коронавирус живет во внешней среде не более двух суток и не может передаться через посылки из Китая. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи" министерства здравоохранения РФ Николай Малышев.

"Вирус хранится на поверхности день-два. Я не знаю сейчас такую доставку (из Китая. – Прим. ред.), чтобы привозили за часы. Поэтому тут никакой опасности, на мой взгляд, нет", – цитирует Агентство "Москва" слова Малышева.

Эксперт также отметил, что клинические испытания вакцин обычно занимают много времени. Малышев уточнил, что саму вакцину ученые могут создать достаточно быстро, однако в дальнейшем необходимо провести целое исследование, которое позволит его применить для людей.

"Больше всего времени требуется на испытания. Это довольно долгий процесс. Вполне возможно, что вакцина будет тогда, когда процесс распространения инфекции будет уже ближе к концу", – отметил Малышев.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Число инфицированных к настоящему моменту составляет уже более 9 тысяч человек, число летальных исходов достигло 213 человек. Накануне сообщалось о 8 152 заболевших и 171 умершем.

Заболевшие новым вирусом выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны. Вирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

Ученые заявили, что вирус распространяется воздушно-капельным путем. Специалисты Минздрава считают, что клиническим проявлением нового коронавируса, помимо острой респираторной вирусной инфекции и пневмонии, может стать сепсис. Эксперты добавили, что к новому типу коронавируса менее восприимчивы молодые люди и дети.

Ведомство разработало проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора опубликовало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай.