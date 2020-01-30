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Общество

30 января, 18:39

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Необычные способы защиты от коронавируса попали на фото

Апельсиновые маски и бутылки. Необычные методы борьбы жителей Китая с коронавирусом
общество за рубежом

В Китае паника от распространяющегося с невероятной скоростью коронавируса скоро достигнет своего апогея. Опасный вирус выявили уже во всех регионах КНР. Некоторые жители не надеются на эффективность эпидемиологических масок, либо их просто не хватает, и придумывают свои способы защиты – от корок апельсина до пластиковых бутылок на голове. В соцсетях стали появляться фотографии, на которых люди защищаются от вируса довольно необычными способами.

Фото: соцсети

Жители Китая делают импровизированные маски с помощью половинок апельсинов, грейпфрутов и обычной веревки. Возможно, часть из них верит в способность цитрусовых создать барьер от проникновения вируса через дыхательные органы. Другие используют такой метод, потому что просто не могут достать медицинские маски из-за большого спроса.

Фото: соцсети

Кроме того, жители Китая, чтобы уберечься от заражения коронавирусом, надевают на голову пустые пятилитровые бутылки. Таких людей можно встретить в метро, магазинах, на улице и в аэропорту. Пластиковые шлемы носят сразу целыми семьями и надевают детям.

Фото: соцсети

Некоторые даже сооружают противогаз – из металлической пленки или все тех же пластиковых бутылок. Либо надевают вместо маски банку из-под мороженого.

Кто-то использует настоящий противогаз. Кроме этого, в соцсетях появился снимок семьи, которая решила обезопасить себя с помощью полиэтиленовых пакетов. Впрочем, паника жителей Китая вполне объяснима – с каждым днем число заболевших и умерших от коронавируса увеличивается.

Фото: соцсети

Тем временем для профилактики коронавируса Роспотребнадзор выпустил рекомендации для граждан. Они в первую очередь касаются тех, кто планирует путешествия. Необходимо обязательно уточнять эпидемиологическую обстановку там, куда вы едете. Рекомендуется также пить только бутилированную воду, есть термически обработанную пищу и мыть руки перед едой, а также после посещения многолюдных мест.

Ведомство не рекомендует путешественникам посещать рынки, где продаются морепродукты и животные, а также культурно-массовые мероприятия с участием животных. При любом недомогании немедленно обращайтесь к врачу и сообщите о времени и месте пребывания в Китае.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, число зараженных превысило семь тысяч человек.

Появляются на карте и новые страны, где зарегистрированы случаи заражения. Первый заболевший есть в Тибете. Кроме того, коронавирус обнаружен в Таиланде, Сингапуре, Малайзии, Японии, в Арабских Эмиратах. Также есть инфицированные в Корее, Вьетнаме, Непале, на Шри-Ланке, в Камбодже, а также в Австралии, Канаде и США. МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в КНР.

"Прямо и сейчас": коронавирус выявили во всех регионах Китая

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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