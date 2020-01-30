Отдельные участки границы РФ с Китаем закроют с 31 января

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Движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая ограничат с пятницы из-за распространения коронавируса нового типа. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Минтрансу совместно с Пограничной службой ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с КНР", – уточняется в документе, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Это сделано в качестве одной из мер по борьбе с распространением коронавируса.

Затем в МИД РФ сообщили, что 30 января временно прекращается оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в страну. В свою очередь компания "Аэрофлот" продлила период возврата и переоформления билетов на рейсы в/из Китая без штрафных санкций. Пассажиры могут сдать билеты до 29 февраля.

Накануне Владимир Путин призвал минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом. В Минздраве подчеркнули, что риск проникновения заболевания в страну сохраняется.

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря, возбудителем стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, число зараженных превысило 7 тысяч человек.

