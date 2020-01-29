Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения коронавируса

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Владимир Путин поставил задачу минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом он заявил на совещании о мерах по предупреждению распространения заболевания в России.

"Практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно мы теряем людей от пневмонии и от гриппа, поэтому здесь перед нами общая задача – минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было", – цитирует президента ТАСС.

Он обратил внимание, что специфика распространяющегося коронавируса в новизне этого явления.

"Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы", – подчеркнул глава государства.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в настоящий момент случаев заражения новым коронавирусом в России не обнаружено. Однако риск его проникновения в страну есть, добавила она.

Голикова напомнила, что правительство еще в конце декабря предприняло шаги по нераспространению заболевания. Это, в частности, усиление мониторинга за эпидемиологической обстановкой и контроля на пунктах пропуска на границе РФ. Кроме того, отработаны действия медиков на случай обнаружения этого вируса у пациентов. Проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание.

В России выявили 139 заболевших, но диагноз в итоге не подтвердился.

"Но мы должны понимать, что хотя сейчас мы не имеем пострадавших, но тем не менее вирус может проникнуть на территорию России, так как сегодня уже 15 стран зарегистрировали у себя случаи коронавируса", – заключила вице-премьер.

Около шести тысяч человек по всему миру заражены коронавирусом



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Его председателем стала Татьяна Голикова. В штаб также вошли глава Роспотребнадзора, глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, министры транспорта и здравоохранения, глава МЧС, представители МИД, Службы внешней разведки РФ и гендиректор "Аэрофлота".

Минздрав России подготовил проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Столичное управление Роспотребнадзора сделало подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами.

Сергей Собянин заявил, что в Москве появится оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Мэр взял ситуацию на личный контроль.

Тест-системы по диагностике коронавируса поступают в столицу из Новосибирского научного центра вирусологии без ограничения. На подстанциях скорой помощи будут работать переводчики с китайского языка.

Вирус начал распространяться из города Ухань в конце декабря. По информации Государственной комиссии здравоохранения КНР, новым вирусом в Китае заражены 5 999 человек, из них 132 скончались. Отслежено 65 537 контактных лиц, 59 990 находятся под наблюдением. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила туда специалистов.

Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале.

Китай передал РФ геном коронавируса. Это позволило российским ученым создать экспресс-тесты для идентификации вируса в организме человека. Стороны совместно разрабатывают вакцину.