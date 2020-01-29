Роспотребнадзор подготовил план действий для персонала в связи с коронавирусом

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Столичное управление Роспотребнадзора подготовило подробную инструкцию о том, как действовать персоналу, работающему с китайскими гражданами. Об этом рассказала руководитель управления, главный санитарный врач столицы Елена Андреева, передает Агентство "Москва".

По ее словам, управление активно взаимодействует со всеми заместителями мэра по блоку Стройкомплекса, с Мосгортрансом, департаментом транспорта и метро. Для общежитий, отелей, гостиниц, рынков, магазинов, автобусных маршрутов подготовили инструкцию, подчеркнула Андреева.

"У нас у первых в России был разработан план действий в рамках работы по коронавирусной инфекции. В рамках этого плана четко прописан весь этот блок, мы подготовили инструкцию на очень понятном языке для каждого", – отметила она на заседании Мосгордумы.

Сотрудникам гостиниц объяснили, как правильно протирать стойки регистрации, аппараты для оплаты, стационарные и мобильные телефоны, мониторы компьютеров, а также уточнили, какими растворами это делать, как часто.

Мясо летучих мышей, змей и представителей отряда грызунов, которое может стать источником заражения новым коронавирусом, не импортируется в Россию. Об этом заявил замруководителя управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Владимир Менякин.

"В мире в принципе нет предприятий, имеющих право на поставки такой продукции", – обратил внимание он.

Минздрав подготовил рекомендации по лечению коронавируса



Сергей Собянин заявил, что в Москве появится оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Совместно с Роспотребнадзором идет работа над оперативными поставками в город современных тест-систем. Мэр взял ситуацию на личный контроль.

Тест-системы по диагностике коронавируса поступают в столицу из Новосибирского научного центра вирусологии без ограничения. На подстанциях скорой помощи будут работать переводчики с китайского языка для общения с туристами из КНР.

Премьер России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Его председателем станет Татьяна Голикова. В штаб также вошли глава Роспотребнадзора, глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, министры транспорта и здравоохранения, глава МЧС, представители МИД, Службы внешней разведки РФ и гендиректор "Аэрофлота".

Минздрав России подготовил проект временных рекомендаций по лечению заболевания. Владимир Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса.

Вирус начал распространяться из города Ухань в конце декабря. По последним сведениям Государственной комиссии здравоохранения КНР, новым вирусом в Китае заражены 5 999 человек, из них 132 скончались. Отслежено 65 537 контактных лиц, 59 990 находятся под наблюдением. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила туда специалистов.

Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии, ОАЭ и на Шри-Ланке. В России их на данный момент нет.

Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале.

Китай передал РФ геном коронавируса. Это позволило российским ученым создать экспресс-тесты для идентификации вируса в организме человека. Стороны совместно разрабатывают вакцину.