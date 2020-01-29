Эксперт рассказал, защищают ли медицинские маски от всех болезней

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов рассказал Москве 24, может ли медицинская маска защитить от всех инфекций, в том числе от нового коронавируса.

По его словам, медицинские маски являются одним из наиболее эффективных способов защиты от возбудителя респираторных заболеваний.

"Другое дело, что в России в подавляющем большинстве случаев приходится видеть неправильное ношение маски. Например, люди ходят в промокшей маске. Если вы сидите в маске больше часа, то она отсыревает. Это внешне даже видно. Смысла в этом нет, тем более что промокшая маска – "пылесос" различного рода взвешенных частиц, в том числе содержащих в себе возбудителей респираторных заболеваний", – пояснил эксперт.



Михаил Щелканов вирусолог Маска эффективна не столько против защиты от вирусов, сколько она помогает, если надета на больного человека либо подозревающего, что он больной. Он тоже должен носить маску, чтобы не заразить окружающих.

Щелканов отметил, что лучше защищают от болезней многослойные маски, а также специальные респираторы с хорошими фильтрами.

"Респираторы с фильтрами до 100 нанометров – наиболее эффективный способ защититься от вирусов. Вообще респиратор, в отличие от маски, плотно прилегает к лицу, фильтры вынесены во вне. Респираторы наиболее эффективны в этом плане, даже против нового коронавируса", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Однако на сто процентов от болезни может защитить только костюм химзащиты, уверен специалист.



Михаил Щелканов вирусолог Полностью практически ничего не защитит от заражения, как и вакцина не защищает на сто процентов от болезни, а только от тяжелых случаев и летальных исходов. Только костюм химической и биологической защиты полностью защитит и от заражения, и от других факторов внешней среды.

Ранее стало известно, что спрос на медицинские маски из-за быстрого распространения нового коронавируса в некоторых российских аптеках вырос в 13 раз за неделю. Медицинские изделия уже сложно найти не только в аптеках, но и в интернет-магазинах, остались только дорогие модели. Сложность еще и в том, что половину всех масок привозят в Россию из Китая, где в них сейчас крайне нуждаются.

По последним данным, новым коронавирусом заражено в Китае уже почти 6 тысяч человек, из них 132 скончались. Также заболевшие обнаружены в Таиланде, Австралии, США, Малайзии, Корее, Сингапуре, Японии, на Тайване, во Франции, Вьетнаме, Канаде и Непале. Первый случай зафиксирован и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

На территории России вирус пока не находили, однако, по мнению экспертов, штамм коронавируса может попасть в страну в феврале, так как риск завоза "следует считать высоким". Среди основных факторов указывают способность передачи вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, граничащих с Россией, а также высокий темп прироста заболеваемости. Тем не менее специалисты уверены, что "никакой эпидемии не случится".