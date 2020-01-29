Эксперт рассказал, защищают ли медицинские маски от всех болезней

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов рассказал Москве 24, может ли медицинская маска защитить от всех инфекций, в том числе от нового коронавируса.
По его словам, медицинские маски являются одним из наиболее эффективных способов защиты от возбудителя респираторных заболеваний.
"Другое дело, что в России в подавляющем большинстве случаев приходится видеть неправильное ношение маски. Например, люди ходят в промокшей маске. Если вы сидите в маске больше часа, то она отсыревает. Это внешне даже видно. Смысла в этом нет, тем более что промокшая маска – "пылесос" различного рода взвешенных частиц, в том числе содержащих в себе возбудителей респираторных заболеваний", – пояснил эксперт.
Щелканов отметил, что лучше защищают от болезней многослойные маски, а также специальные респираторы с хорошими фильтрами.
"Респираторы с фильтрами до 100 нанометров – наиболее эффективный способ защититься от вирусов. Вообще респиратор, в отличие от маски, плотно прилегает к лицу, фильтры вынесены во вне. Респираторы наиболее эффективны в этом плане, даже против нового коронавируса", – подчеркнул собеседник Москвы 24.
Однако на сто процентов от болезни может защитить только костюм химзащиты, уверен специалист.
Ранее стало известно, что спрос на медицинские маски из-за быстрого распространения нового коронавируса в некоторых российских аптеках вырос в 13 раз за неделю. Медицинские изделия уже сложно найти не только в аптеках, но и в интернет-магазинах, остались только дорогие модели. Сложность еще и в том, что половину всех масок привозят в Россию из Китая, где в них сейчас крайне нуждаются.
По последним данным, новым коронавирусом заражено в Китае уже почти 6 тысяч человек, из них 132 скончались. Также заболевшие обнаружены в Таиланде, Австралии, США, Малайзии, Корее, Сингапуре, Японии, на Тайване, во Франции, Вьетнаме, Канаде и Непале. Первый случай зафиксирован и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
На территории России вирус пока не находили, однако, по мнению экспертов, штамм коронавируса может попасть в страну в феврале, так как риск завоза "следует считать высоким". Среди основных факторов указывают способность передачи вируса от человека к человеку воздушно-капельным путем, возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях Китая, граничащих с Россией, а также высокий темп прироста заболеваемости. Тем не менее специалисты уверены, что "никакой эпидемии не случится".
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