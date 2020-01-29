Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ

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В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае в конце прошлого года, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения страны.

"Состояние здоровья заболевшего стабильное, больной человек находится под медицинским наблюдением", – говорится в сообщении. Других подробностей в Минздраве не сообщили.

Также заболевшие обнаружены в Таиланде, Австралии, США, Малайзии, Корее, Сингапуре, Японии, на Тайване, во Франции, Вьетнаме, Канаде и Непале.

Завкафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров заверил, что риск завоза в Россию коронавируса есть, тем не менее "никакой эпидемии не случится".

В то же время глава МИД Китая Ван И подчеркнул, что страна продолжит обеспечивать безопасность и здоровье находящихся в стране иностранных граждан на фоне вспышки коронавируса, передает РИА Новости.

Как сообщило посольство РФ в Пекине, по меньшей мере 177 российских граждан находятся на территории центральной китайской провинции Хубэй, где зафиксировано наибольшее число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV.

По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человека, из них 132 скончались.

Ранее Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Врачи будут практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус.

Для профилактики коронавируса ведомство выпустило рекомендации для граждан. Рекомендуется пить только бутилированную воду, есть термически обработанную пищу и мыть руки перед едой, а также после посещения многолюдных мест.