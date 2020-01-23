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Общество

23 января, 16:50

Китайцы раскупают маски в питерских аптеках

происшествия общество

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Туристы из Китая раскупают медицинские маски в аптеках Санкт-Петербурга, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в нескольких аптеках в центре города защитные средства уже закончились. В других аптеках они есть в наличии, однако, по словам фармацевтов, наблюдается повышенный спрос.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализированы три человека. Однако диагноз не подтвердился.

Количество же заболевших новым типом коронавируса в Китае превысило 600 человек, из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии. 17 заболевших умерли, в основном это люди старше 65 лет. Вирус уже распространился в 25 провинциях и городах КНР.

Больницы Москвы отработали алгоритм действий при подозрении на коронавирус. Сотрудники больницы обеспечили контроль за готовностью к приему больных, также проработан вопрос немедленной изоляции лиц с подозрением на данное заболевание, приняты меры по обучению персонала.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Независимые методики обеспечивают оперативную диагностику заболевания на раннем этапе заражения. Средства уже направлены в российские медицинские центры.

В связи с распространением коронавируса в аэропортах проверяют багаж пассажиров из Китая

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