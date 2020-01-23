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В мире

23 января, 15:55

У пациентки с подозрением на коронавирус в Петербурге выявили грипп "А"

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У гражданки Китая, которая обратилась к медикам Санкт-Петербурга с подозрением на наличие коронавируса, выявили грипп "А", сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Гражданка Китая прибыла с группой 20 января из Москвы в Санкт-Петербург. Она почувствовала себя плохо вечером и обратилась в медпункт при гостинице с температурой 37,9 и слабостью. Она была госпитализирована для обследования с предварительным диагнозом "ОРВИ". Экспресс-тест показал у нее грипп "А", – рассказали в ведомстве.

Сообщается, что третья пациентка с подозрением на коронавирус – гражданка КНР – была привезена в больницу 23 января с жалобой на повышенную температуру и признаки интоксикации. На данный момент ей оказывают противогриппозную помощь.

Кроме того, уточняется, что состояние двух пациентов, доставленных в СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина", стабильное. Их лечат от ОРВИ, диагноз "коронавирус" не подтвердился.

Ранее сообщалось, что количество заболевших новым типом коронавируса в Китае достигло 600 человек, из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии. 17 заболевших умерли, в основном это люди старше 65 лет. Вирус уже распространился в 25 провинциях и городах КНР.

В связи с распространением коронавируса в аэропортах проверяют багаж пассажиров из Китая

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