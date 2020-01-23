Жалобы на отказы водителей везти китайцев из-за коронавируса в "Яндекс.Такси" не поступали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Агрегатор "Яндекс.Такси" не получал жалоб на таксистов в связи с отказом везти граждан КНР из-за страха заразиться коронавирусом. Об этом проинформировали в пресс-службе компании.

"Мы рекомендуем пользователям заказывать поездки через приложение или с официальных стоек – это гарантирует прозрачную цену, которая не меняется в течение поездки", – отметили в пресс-службе.

Ранее появилась информация о том, что московские таксисты стали отказывать в поездке из аэропортов китайцам. Также поступали сообщения о требовании с них двойной цены. Это обуславливалось якобы боязнью водителей заразиться новым коронавирусом, вспышка которого была зафиксирована в Китае.

Психолог дала совет не паниковать из-за китайского коронавируса. Чтобы избежать стресса, она рекомендует реже читать новости о вирусе и постараться не говорить о нем с близкими.

Отмечается, что от новой формы пневмонии скончались уже 17 человек. Число заболевших превысило 600 граждан.