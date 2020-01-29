Спрос на медицинские маски в России вырос в 13 раз из-за коронавируса

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Спрос на медицинские маски вырос в 13 раз в связи с распространением китайского коронавируса. В аптеках и интернет-магазинах остались только дорогие модели, сообщает газета "Известия".

По словам гендиректора компании "КИТ" (производитель отечественных масок. – Прим. ред.) Владимира Виденина, с наибольшим дефицитом столкнулись на Дальнем Востоке и в крупных городах России. Проблема в том, что половина масок тоже поступает из Китая.

Посредники и дилеры могут попросить о заказе 30 миллионов и даже 50 миллионов изделий, рассказали в отделе продаж еще одной производящей компании "Гекса". Это неординарная ситуация для компании, производящей порядка полумиллиона масок в неделю.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева считает еще одной причиной востребованности масок аномально теплую погоду. Из-за нее активизировались вирусы, так что люди стали больше болеть.

Отечественные производители увеличивают число рабочих смен и удваивают производство продукции, чтобы справиться с резко возросшим спросом. Заказы поступают даже из Китая. Спекулянты тоже активизировались в связи со сложившейся ситуацией.

Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова же подчеркивает, что в России хватает своих компаний, специализирующихся на медицинских масках.

Вирус начал распространяться из города Ухань в конце декабря. По последним данным, новым вирусом в Китае заражены 5 974 человека, из них 132 скончались. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила туда специалистов.

Минздрав назвал высоким риск появления коронавируса в России

Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии, ОАЭ и на Шри-Ланке. В России их на данный момент нет.

Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале. Он оценил риск завоза нового штамма коронавируса как высокий.

Сергей Собянин заявил, что в Москве появится оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Совместно с Росздравнадзором идет работа над оперативными поставками в город современных тест-систем. Мэр взял ситуацию на личный контроль.

Премьер России Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Его председателем станет Татьяна Голикова.

Роспотребнадзор 29 января должен будет представить в правительство проект национального плана по предупреждению завоза нового коронавируса. Ведомству поручено продолжить работу по реагированию на пунктах пропуска через границу РФ и внутри страны.